Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Friburgo. TuttoJuve ha seguito l’evento in diretta.

Per voi è più facile preparare l’Europa League?

“Più facile no. Qua abbiamo la possibilità di portare un trofeo importante anche perchè non abbiamo più l’obiettivo dello scudetto. Non credo sia più facile, ma ci stimola l’idea di portare a casa un trofeo”