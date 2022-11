Infortuni Chiesa e Kaio Jorge, le ultime notizie

Nell’infermeria della Juventus si lavora senza tregua da ormai oltre due mesi, tra guai più o meno seri. Ad esempio Chiesa e Kaio Jorge, racconta la Gazzetta.

Infortuni Chiesa e Kaio Jorge, le ultime

A luglio c’erano già due giocatori alle prese con infortuni seri: Federico Chiesa (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro) e Kaio Jorge (rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro). Il brasiliano non è ancora tornato ad allenarsi con i compagni, mentre Fede già da giorni lavora almeno parzialmente in gruppo. Manca poco per rivederlo in campo.