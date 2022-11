Infortuni Juve, Allegri aspetta cinque giocatori

Max Allegri non molla la presa e sta mettendo a punto il piano per la ripresa in casa Juve. A partire dai tanti infortunati in rosa, come racconta il Corriere dello Sport.

Infortuni Juve, le ultime

Tema fondamentale sarà il recupero degli infortunati e qui lo sguardo, oltre ai giovani Kaio Jorge, Akè e Iling-Junior e a De Sciglio, scomparso dai radar da inizio ottobre, è rivolto in particolare a Pogba. Paul è in vacanza a Miami, dove sta proseguendo il lavoro di riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio destro, seguito da un membro dello staff medico del club. Il Polpo sarà il vero acquisto del 2023 della Juve.