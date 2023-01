Infortunio Vlahovic, ecco quando tornerà con la Juve

La prima Juventus del 2023 non sarà ancora quella progettata in estate, contro la Cremonese non ci sarà Dusan Vlahovic come racconta la Gazzetta dello Sport.

Come sta Dusan Vlahovic

Anche per Vlahovic, seppur la situazione sia in miglioramento (il fastidio che gli procura la pubalgia è in calo), non ci sono ancora certezze: «Ha appena ripreso a correre, ma tra correre e giocare una partita ce ne passa…», ha spiegato Allegri nel post Juve-Standard Liegi. Salvo notevoli miglioramenti, Dusan ritroverà la Juventus dopo il Napoli, probabilmente dalla serata di Coppa Italia.