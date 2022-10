“Basta, voglio giocare”, rivelazione di Pogba

Rafaela Pimenta, agente del centrocampista della Juventus Paul Pogba, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport.

Intervista agente Pogba

Al di là dell’infortunio lui adesso come sta?

«È entusiasta. Il superpotere di Paul è quello di superare le difficoltà con una forza incredibile e una grande positività. C’è stato un momento, qualche settimana fa, nel quale mi ha detto: “Rafaela, basta. Io non voglio pensare più a niente, mi concentro sul mio ginocchio e sul recupero, perché voglio tornare a giocare”. E così ha fatto: sono sicura che non ha più ascoltato nessuno e non ha più sentito niente, perché lui è capace di escludere il mondo e concentrarsi solo su un obiettivo».