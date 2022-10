“Verrebbe?”, “Chiamiamolo”. Retroscena su Pogba

Rafaela Pimenta, agente del centrocampista della Juventus Paul Pogba, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport.

Intervista agente Pogba

Pogba la considera una seconda madre: tornare alla Juventus è stata più un’idea di Paul o Rafaela?

«Guardi, è successo tutto ad aprile, quando Arrivabene e Nedved sono venuti a Monte-Carlo a vedere il Masters 1000 di tennis. Sono passati qui in ufficio, abbiamo chiacchierato un po’ e io ho detto loro: perché non fate Pogba? E loro hanno detto: “Certo! Per noi si può fare domani, lui verrebbe?”. E io ho risposto: “Chiamiamolo”. E così è andata…».

E Paul cosa ha risposto quando lo hai chiamato?

«Era felice. Lui ci tiene alla Juve. Aveva altre ipotesi in ballo, ma quando ha sentito la parola Juve le ha messe immediatamente da parte. Lui ama questo club e ama l’Italia. Questo perché la Juventus gli ha dato momenti meravigliosi e le più grandi felicità. Poi sa, il giocatore rimarrà sempre legato al club dove compie il salto da sconosciuto a grande giocatore, per Paul la Juventus significa tantissimo. Da quando è andato via dalla Juventus ha sempre guardato le partite della Juventus e soffriva ed esultava per loro»