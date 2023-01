Intervista Allegri: “Fatemi dire una cosa sulla Juve”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è stato intervistato da Sky Sport al termine della vittoria per 1-0 contro l’Udinese. Ecco le sue parole sintetizzate da TuttoJuve.

Intervista Allegri

“I ragazzi hanno cambiato atteggiamento, nel senso che nella fase difensiva tutti lavorano, abbiamo la pazienza di aspettare il momento giusto. Stasera abbiamo subito molto meno che a Cremona, abbiamo subito solo 1-2 ripartenze, dopo abbiamo difeso bene, perchè siamo rientrati tutti velocemente. La prima parte del primo tempo è stata brutta, abbiamo giocato non bene, non rischiando tantissimo, il secondo tempo è stato decisamente meglio. i nostri cambi sono molto importanti, soprattutto perchè gli altri per non farci giocare andavano a correre e pressare. E nel secondo tempo, quando abbiamo iniziato a giocare verticale, abbiamo corso verso la porta, abbiamo aumentato la qualità, loro sono un pochino calati ed è normale che sia venuta fuori una differenza”