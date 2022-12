Allegri su Rijeka: “Juve superficiale, ma c’è un bel dato”

Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei colleghi di Dazn. Ecco le parole del tecnico della Juventus riprese da Tuttojuve.

Allegri sul Rijeka

Quali indicazioni ha tratto dalla sfida con Rijeka?

“Innanzitutto che non c’è stato un infortunato, questo è un bel dato. Poi che hanno giocato molti ragazzi. La squadra è stata un po’ superficiale nei primi 20-25 minuti, anche se loro correvano molto e pressavano molto. Abbiamo rischiato in un paio di situazioni nel primo tempo, poi nel secondo tempo direi che non abbiamo quasi mai rischiato. Abbiamo portato a casa questa vittoria che è sempre importante, perchè era bello chiudere con una vittoria prima del Natale, poi dal 27 riprenderemo la preparazione in vista del campionato”