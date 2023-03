Al termine di Juventus-Friburgo, l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn. Fonte tuttojuve.

Intervista Allegri

“Non abbiamo subito gol e abbiamo vinto in casa, non era semplice contro un avversario ostico. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni create, adesso pensiamo alla gara contro la Sampdoria che è importante, poi penseremo al ritorno. Contro la Roma non meritavamo di perdere, ma il calcio è questo. Serve equilibrio”