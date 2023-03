Il centrocampista bianconero Manuel Locatelli ha commentato la partita della Juventus contro il Friburgo in Europa League ai microfoni di Dazn.

Intervista Locatelli

“Oggi la partita è finita solo 1-0, quindi a Friburgo servirà una partita matura per passare il turno. La strada è comunque quella giusta, oggi abbiamo giocato con l’intensità giusta. Di Maria è di un’altra categoria, un fenomeno, dobbiamo solo ringraziarlo per quello che fa in campo, siamo onorati di giocare con un campione così”