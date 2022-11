“Una mossa di Allegri ha cambiato la Juve”, parla un ex

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando di Max Allegri.

Intervista Barzagli su Allegri

La Juventus arriva da cinque vittorie consecutive e da cinque clean sheet di fila. Da ex pilastro della difesa bianconera, li vede come il frutto di un miglioramento evidente?

«Quello che dà più all’occhio è la voglia di difendersi e di non prendere gol. In realtà la squadra ha sempre incassato poco, visto che con 7 reti è la miglior difesa del campionato, però all’inizio era più leggera e concedeva più situazioni. Ora fa prestazioni molto toniche, più vicine al Dna della Juventus più recente: Conte e Allegri sono due allenatori agli opposti che però puntano entrambi alla compattezza difensiva. Però devi per farlo avere i giocatori giusti: la voglia di sacrificarsi si può allenare».

La difesa a tre ha contribuito alla risalita?

«Il cambio di modulo ha dato più equilibrio: se giochi a quattro devi avere anche terzini di spinta, Kostic a tutta fascia ha più spazio e anche Cuadrado ne sta beneficiando. Allegri a tre ha ritrovato Alex Sandro, Danilo è diventato un punto fermo, Bonucci e Bremer sono sempre una garanzia».