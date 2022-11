Juve da scudetto? Sentite cosa dice Barzagli!

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando delle chance scudetto dei bianconeri.

Intervista Barzagli

Se il Napoli calasse, la Juventus avrebbe la potenzialità per diventare una rivale?

«Finora il Napoli è stato nettamente superiore a tutti per gioco e risultati, ma dopo il Mondiale si aprirà un secondo campionato: mancherà più di metà girone ed è un’incognita per tutti, perché non si sa come torneranno i giocatori. Con Chiesa, Pogba e Di Maria Allegri avrà più qualità, sarà importante partire bene ma credo che la Juve possa ancora competere per lo scudetto»