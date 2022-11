Barzagli ammette: “Allegri? L’ho visto sotto pressione”

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando di mister Allegri.

Intervista Barzagli su Allegri

Ha visto un Allegri in confusione in questa stagione?

«In confusione no, perché è molto bravo a mantenere la calma, sotto pressione sì. La Juve l’anno scorso ha fatto un campionato non spettacolare ma ha avuto più continuità, quest’anno ha 7 punti in più ma 2-3 gare gli sono costate critiche feroci, soprattutto per il gioco, che però non è quello a cui punta Max. La gara di domenica sarà cruciale per i bianconeri»