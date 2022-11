Bentancur svela un retroscena pazzesco su Dybala

Rodrigo Bentancur, centrocampista del Tottenham ed ex Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Intervista Bentancur

“Vedo il Boca e la Juve in tv, compatibilmente con i miei impegni con gli Spurs. Mi viene più facile, per motivi di fuso orario, guardare i miei ex compagni bianconeri. Con molti sono in contatto, mi sono rimaste amicizie fortissime. Pensate che con Alex Sandro, Danilo, Cuadrado e Dybala abbiamo un gruppo whatsapp, attivissimo. No, ma va: Paulo non l’abbiamo espulso dal gruppo dopo che è andato alla Roma”