Sarri-Juve, retroscena clamorosi su Ronaldo e Chiellini

Perché alla Juventus la scintilla con Maurizio Sarri non era scoccata? Perché dopo un anno il tecnico toscano e il suo Sarriball sono stati scortati alla porta, sia pure con uno Scudetto appena vinto? C’entrano anche Ronaldo e Chiellini, come racconta Tuttosport.

Retroscena Sarri-Juve

Pronti via, le difficoltà non sono mancate. Il rapporto con i giocatori: mano a mano, agli allenamenti cominciavano a far discutere alcune assenze. Cristiano Ronaldo aveva preso l’abitudine di allenarsi per lo più da solo saltando buona parte delle sedute tattiche. Anche Chiellini non era sempre presente. E altri si sentivano poco coinvolti. Insomma, già a fine ottobre si cominciava a capire che tutti i grandi progetti di rivoluzioni tattiche, di calcio europeo, di svolta epocale erano destinati ad essere accartocciati e gettati via.