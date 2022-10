Birindelli: “Con un ko nel derby, Allegri andrà via”

Intervistato da Serie A News, queste le parole di Alessandro Birindelli, ex Juventus, sull’allenatore Massimiliano Allegri.

Intervista Birindelli Allegri

“Speriamo che questo ritiro sia servito per ricompattare l’ambiente. Se lo si sfrutta per analizzare il momento, il ritiro può solo che far bene. Poi la Juventus ha un grande gruppo di lavoro. Se la dirigenza pensa di continuare con lui perché crede che abbia ancora in mano il gruppo. La società crede che si possa uscire da questa situazione con il lavoro, il rientro di qualche giocatore importante, ed alcuni accorgimenti. Se non sarà così, Agnelli si è preso un grosso rischio, poi a fine anno bisognerà valutare anche l’operato della società. Mancano due leader importanti che, però, sono infortunati da lungo tempo: Pogba e Chiesa. Questi due calciatori hanno dimostrato di avere grande personalità. Vlahovic? Ci può stare un periodo di appannamento, il quale coincide con quello della squadra. Al serbo gli arrivano pochi palloni, penso che comunque le sue buone prestazioni le abbia fatte. Poi, come ha detto Agnelli, non possiamo scaricare tutte le colpe su un singolo individuo. Continuo a credere che Vlahovic sia un attaccante forte. in caso di un altro mancato risultato, faccio fatica sia a vedere una conferma di Massimiliano Allegri che vedere una reazione nel breve tempo di questa squadra”