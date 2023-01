Braida: “Cremonese-Juventus? Ecco come andrà”

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato il direttore generale della Cremonese Ariedo Braida, per parlare della sfida con la Juventus di mercoledì.

Intervista Braida

Quali sono le sensazioni in vista del match con la Juventus?

“La Juve è la Juve, la Cremonese è la Cremonese; in partenza c’è una differenza elevata tra le due realtà: noi siamo neopromossi e mancavano da molti anni in Serie A, i bianconeri sono la storia del calcio. Sulla carta è un match impari, i valori di certo non sono in discussione, ma poi nel calcio si inizia sempre da 0-0 e non si sa mai come finisce. Questo sport è bello perché puoi perdere con l’ultima in classifica e poi vincere il campionato”