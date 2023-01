“Fagioli torna?”, svelata l’accoglienza a Cremona

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato il direttore generale della Cremonese Ariedo Braida, per parlare della sfida con la Juventus di mercoledì e di Nicolò Fagioli.

Intervista Braida Fagioli

Quale sarà l’accoglienza che riserverete a Nicolò Fagioli che è stato uno dei protagonisti della promozione dello scorso anno?

“Mi auguro applausi ed elogi da parte del pubblico per chi è stato tra gli artefici della promozione. Inoltre vorrei che si esprimesse come è in grado di fare, lo scorso anno si è tolto parecchie soddisfazioni. Nicolò dovrà continuare sulla strada intrapresa in questa stagione, e dimostrare che la Cremonese è stata un momento di crescita. Per noi è stato piacevole averlo, ma il suo futuro è quello di essere un titolare della Juventus”