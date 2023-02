Sergio Brio, ex calciatore della Juventus, analizza sul Corriere dello Sport la situazione attuale dei bianconeri di Allegri.

Brio su Allegri

«Il mister può sbagliare come tutti ma secondo me questa Juve ha una qualità inferiore rispetto al passato. Non faccio l’avvocato di nessuno ma Max in carriera ha vinto sei scudetti e successi del genere non arrivano per caso. Non credo che possa essere il capro espiatorio. I risultati sono sempre il rimedio migliore, coprono tutto»