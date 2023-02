Mauro difende Allegri: “Non criticatelo, guardate altro!”

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, analizza sul Corriere dello Sport la situazione attuale dei bianconeri.

Mauro su Allegri

«Le polemiche attorno a Max sono sciocche. Credo che, con tutto quello che ha passato e mi riferisco soprattutto ai tanti infortuni, senza avere peraltro mai Pogba, la Juve abbia fatto i punti che doveva ed è giusto che il tecnico lo sottolinei. Senza il super Napoli e senza la penalizzazione, con 47 punti sarebbe lassù insieme alle altre. La Juve non ha mai vinto con il gioco del Barcellona o del Manchester City o del Napoli attuale. Piuttosto che criticare l’allenatore, sarebbe meglio riflettere più in generale su come è stata costruita la squadra»