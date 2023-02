Non è il jackpot della Champions ma pure l’Europa League ha il suo interesse monetario per la Juve. Il Corriere dei Torino fa i conti della competizione.

Jackpot Europa League, ecco quanto può incassare la Juve

Il club ha incassato poco meno di 53 milioni di euro dai gironi di Champions. Dall’Europa League mezzo milione per la qualificazione agli spareggi, poi il milione e sei di incasso dell’andata contro i francesi, grazie al sold out dell’Allianz Stadium. Montepremi cui si sommerebbero gli 1,2 milioni per il passaggio agli ottavi di finale. Seguirebbero 1,8 milioni (qualificazione ai quarti); 2,8 (qualificazione alle semifinali); 4,6 milioni (per la finale). Ultimo bonus, 4 milioni per la vincente della Coppa. Sui 15 milioni di euro, più tre incassi, ranking decennale e market pool.