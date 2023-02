Brio: “Juve da Champions, vi spiego come può farcela”

Sergio Brio, ex difensore della Juventus, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del derby col Torino.

Intervista Brio Juve Champions

Dovesse rimanere la penalizzazione, la Juve potrebbe inseguire la qualificazione alle coppe solo attraverso Europa League e Coppa Italia?

«No, per me in Serie A ha ancora chance di raggiungere l’Europa. E addirittura un posto per la prossima Champions. Davanti, a eccezione del Napoli, non è che stiano correndo molto. La Juve è a 12-13 punti, può fare l’impresa, perché la società e Massimiliano Allegri mi sembra stiano riuscendo a tenere la squadra sul pezzo, nonostante le vicende extra-campo. Poi è chiaro, con questa classifica non puoi permetterti passi falsi, a cominciare proprio dal derby di domani…».