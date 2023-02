“Di Maria mi fa impazzire! Ma ho un cruccio…”, parla l’ex Juve

Sergio Brio, ex difensore della Juventus, parla di Di Maria e ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del derby col Torino.

Brio su Di Maria

Sarà il primo derby di Angel: ha visto che ha combinato a Nantes?

«È un campione. Il mio unico cruccio è la sua età. Averlo avuto a 25 anni era un’altra cosa, almeno come continuità. Però i colpi sono quelli di un grandissimo. A Nantes ha fatto sì che la qualificazione fosse in discesa dopo appena 20’… Ecco, la Juve deve ripartire dalla partita fatta in Francia, ma senza dimenticare che anche gli episodi in coppa ti hanno sorriso: il gran gol, il rigore con espulsione di un avversario, i 70’ con un uomo in più. Contro il Torino non sarà così facile».