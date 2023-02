Caressa: “Allegri ha detto una cosa, non è una bestemmia”

Il giornalista Fabio Caressa, durante Sky Calcio Club, ha commentato la prova della Juventus di Max Allegri vincente con lo Spezia.

Intervista Caressa su Allegri

“Dopo l’1-0 ha abbassato di 5 metri il baricentro. Non è una bestemmia, Allegri l’ha sempre detto che magari così trova più campo. La considerazione generale è che da due anni in Italia diamo troppa importanza agli allenatori anche se io non ho mai visto nessuno pagare il biglietto per andare a vedere la panchina. È oggettivo che la Juve ha la tendenza a difendere il risultato quando è in vantaggio”