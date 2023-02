Una frase di Di Maria renderà felice i tifosi Juve

Il centrocampista argentino della Juventus Angel Di Maria ha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria contro lo Spezia.

Intervista Di Maria

“L’importante era vincere, aver vinto ci dà fiducia per quello che ci aspetta. La vittoria di oggi è importante per continuare a fare punti e prepararci alla prossima partita importante. Siamo un club forte e grande. Stiamo cercando di fare il meglio possibile in campionato, ce la giochiamo in Europa League, siamo a un passo dalla finale di Coppa Italia. Abbiamo due partite importanti con l’Inter e molte chances per passare. Nantes? Abbiamo fiducia. Vogliamo fare una grande partita e regalare una gioia ai tifosi”