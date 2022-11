Chiesa svela: “Nello spogliatoio Juve ci siamo detti una cosa”

L’attaccante della Juve Federico Chiesa è stato intervistato da Dazn dopo il 3-0 alla Lazio.

Intervista Chiesa

Cosa vi siete detti a fine partita? E’ ripartita la rimonta?

“Queste sono cose che rimangono dentro lo spogliatoio. Sono cose bellissime che fanno parte dei gruppi, dello spogliatoio, però sono cose che rimangono lì dentro”.

Hai la faccia felice…

“Sono felicissimo, ma soprattutto sono felicissimo perchè abbiamo vinto 3-0 dopo mesi un cui anche guardandola da casa la Juve non era la Juve, siamo ritornati in questo mese, ne siamo usciti fuori, sono contentissimo per la società, per il mister e per i miei compagni, abbiamo vinto con un grandissimo 3-0 e ce lo siamo meritati”