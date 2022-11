Juve da scudetto? Sentite la risposta di Chiesa

L’attaccante della Juve Federico Chiesa è stato intervistato da Dazn al termine di Juventus-Lazio 3-0, parlando delle chance scudetto.

Intervista scudetto Chiesa Juve

Nel 2023 pensi che si possa assaltare lo Scudetto?

“Penso che adesso noi dobbiamo pensare partita per partita come abbiamo fatto l’ultimo mese. Nell’ultimo mese, a parte la Champions, in campionati siamo ritornati lì. Ovvio che c’è il Napoli che sta facendo un campionato a parte, sta giocando benissimo, sta dimostrando e merita le vittorie. Però noi nell’ultimo mese abbiamo fatto un grande passo in avanti e soprattutto stasera abbiamo dimostrato anche di avere grande organizzazione e grande determinazione. E abbiamo dimostrato anche un bel calcio stasera, perchè abbiamo fatto tre gol, siamo venuti fuori bene da tutte le situazioni. La Lazio era anche in un periodo di forma e stasera penso sia la ciliegina sulla torta di questo mese. Poi da gennaio vediamo cosa possiamo fare. Però dobbiamo pensare a quello che di buono è stato fatto nell’ultimo mese, non nei primi due”