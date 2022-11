Kean svela: “Ho avuto un momento difficile”

L’attaccante della Juventus Moise Kean ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta alla Lazio.

Intervista Kean

“L’unico modo per rispondere alle critiche è fare bene sul campo, abbiamo fatto un’ottimo risultato, abbiamo giocato da squadra e ho fatto anche due gol. Sono molto contento”

“Non era facile all’inizio, i compagni e il mister non hanno mai smesso di credere in me ma tutto non succede per caso, mi è servito tanto ed è una cosa che non dimenticherò mai. Sono contento e voglio fare sempre meglio”