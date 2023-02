Chiesa svela chi lo ha aiutato durante l’infortunio

L’attaccante della Juventus Federico Chiesa ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport in cui parla del suo rientro dall’infortunio.

Intervista Chiesa

Tuo padre ha avuto infortuni gravi al ginocchio, che consigli ti ha dato e quanto è stato importante lui e la tua famiglia in questa fase?

“Papà purtroppo si è rotto due volte il tendine rotuleo, me lo ha raccontato e quando mi sono rotto il crociato mi ha detto: vabbè meglio che il tendine rotuleo. Invece mia madre che aveva passato il calvario di mio padre la prima cosa che mi ha detto è stata: nel calcio succede, ora ti devi rimboccare le maniche e tornare. Mi sono stati vicini loro, i mie fratelli e la mia fidanzata, devo dire grazie a tutti. Può essere stata anche una fortuna il fatto che mio padre avesse vissuto un momento così nella sua carriera perché mi ha dato molto consigli e continua a darmeli perché devo convivere con piccoli fastidi. Con la partita contro il Monza non ci sono stato per un affaticamento al flessore sinistro del ginocchio operato. Il mio obiettivo è giocare con continuità ed esserci ad ogni partita. Tornare in forma e avere i 90 minuti nelle gambe”