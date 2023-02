“Il -15 vi pesa?”, sentite la risposta di Chiesa!

L’attaccante della Juventus Federico Chiesa ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport in cui parla del suo rientro dall’infortunio.

Intervista Chiesa

Momento Juve: influisce la penalizzazione nella vostra testa?

“Noi giocatori, insieme al Mister, dobbiamo pensare di migliorare le prestazioni in campo. Nelle ultime partite abbiamo subito tanti gol. Nel primo tempo contro il Monza siamo stati poco aggressivi. Come ha detto il Mister. Poco presenti nella partita. Dobbiamo tornare a giocare un calcio migliore perché abbiamo i giocatori per farlo e le qualità. Dobbiamo tornare a giocare un calcio aggressivo, compatto in difesa. Noi dobbiamo pensare a questo con lo staff tecnico. Per i problemi extra campo ci pensa la società”