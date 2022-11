“Kostic? Ha un problema”, allarme dalla Serbia

Dragan Stojkovic, allenatore della Serbia, ha parlato in conferenza stampa sul centrocampista della Juventus Filip Kostic.

Serbia, allarme su Kostic

Ieri Stojkovic ha annunciato con solennità: «Voglio essere molto onesto con voi, non ho nulla da nascondere. Filip Kostic è un punto interrogativo, ha un problema muscolare, soffre per un affaticamento (pare a un polpaccio, ndr)». In seconda battuta il c.t. ha aggiunto una frase non chiara sulla Juve, il club del giocatore. Si è espresso nella sua lingua madre e il senso corretto si è perso nella traduzione. Ad ogni modo, scrive la Gazzetta dello Sport, sembrava che Stojkovic fosse un filo piccato con la Juventus, forse “colpevole” di aver sovra-impiegato Kostic.