Vlahovic dal 1^ col Brasile? Le ultime sul centravanti Juve

Dragan Stojkovic, allenatore della Serbia, ha parlato in conferenza stampa in vista di Serbia-Brasile. Potrebbero giocare sia Vlahovic, sia Kostic della Juventus.

Serbia-Brasile, le ultime su Vlahovic

Come racconta la Gazzetta dello Sport, Vlahovic è annunciato in condizioni brillanti, il riposo nelle ultime settimane alla Juve gli ha fatto bene, a quanto pare. La pubalgia è stata curata al meglio. Non è chiaro con chi farà reparto. Della Serbia i brasiliani temono in particolare i cross per i colpi di testa di Mitrovic, Milinkovic Savic e Vlahovic, e l’attacco alla profondità dello stesso Vlahovic.