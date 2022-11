Cuadrado: “Mi domando perché non ho fatto questo”

Il difensore della Juventus Juan Cuadrado è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara di Champions League con il PSG.

Intervista Cuadrado

La gara con il Benfica: “Mi domando perché non ho fatto questo o perché ho fatto questa giocata. Nel calcio capitano momenti del genere, ma la forza di non ascoltare quello che dicono e di sapere chi sei sta in te. I veri guerrieri devono sapere affrontare queste situazioni e io lavorerò al massimo possibile per cercare di dare il meglio per la squadra”