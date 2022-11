“Inter? Stavolta sarà diverso”, forte annuncio di Danilo

Il difensore della Juventus Danilo ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn, parlando dell’Inter.

Intervista Danilo sull’Inter

«Lo scorso anno abbiamo avuto un atteggiamento giusto, abbiamo giocato bene, però non abbiamo vinto e quello è ciò che conta. Giocando alla Juventus non riesco a dire, dopo una sconfitta, che è stata una delle migliori prestazioni che abbiamo fatto la scorsa stagione. Loro hanno segnato, noi no, e per noi quei 3 punti sarebbero stati importantissimi in ottica campionato. Chiaro che per come sono andate le cose, quella sconfitta ci ha tolto un po’ di fiducia. Credo che quest’anno le cose possano andare diversamente: con tanto rispetto per loro, penso che noi stiamo tornando a fare bene le cose, a stare sempre in partita, a stare concentrati, e per questo tipo di partite tutto ciò è fondamentale»