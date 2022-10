L’ex Dimas: “Juve? 20% di chance di passaggio turno Champions”

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato il doppio ex di Juventus e Benfica, Manuel Dimas Texeira, per parlare approfonditamente del match di domani sera e non solo.

Intervista Dimas

Come sarà la partita di domani sera? Pensi sempre che il favorito per la vittoria sia il Benfica?

“Sarà una partita del tutto diversa da quella di Torino, per me potrebbe influire anche la classifica. Il Benfica, in questa stagione, non ha ancora conosciuto il sapore della sconfitta e quindi il morale è davvero altissimo. La Juve, al contrario, ha bisogno di vincere per cullare anche soltanto una piccola chance di restare in Champions. Quindi mi aspetto una partita molto tattica, anche se i padroni di casa non rinunceranno ad attaccare”

In che percentuale credi nella qualificazione della Juventus?

“Domani sarà la serata chiave, anche se dovesse vincere il Benfica continuerebbe ad esser davanti e poi dipenderebbe tutto dalla sfida di Haifa con un Maccabi che potrebbe essere ormai fuori dalla lotta per l’Europa League. La percentuale ad oggi è scarsa, per me è il 20%”