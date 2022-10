Paulo Sousa: “Ecco che Juve mi aspetto col Benfica”

Doppio ex di Benfica-Juventus, Paulo Sousa, intervistato da “TMW”, analizza alcuni temi legati al match di Champions League di domani sera tra portoghesi e bianconeri.

Intervista Paulo Sousa

“Che Juve mi aspetto domani? Analizzo i tecnici per continuare a crescere. Vedo sempre una Juventus speculativa, senza palla, a volte anche passiva ma con grande capacità di transizioni in entrambe le fasi. Come livello individuale possono fare la differenza, in questa gara mancherà molto Di Maria, che dava tanto, nel saltare l’uomo, verticalizzare e allargare sugli esterni. Kostic è diventato importante, Cuadrado ha cambi di velocità, cross e uno contro uno. Chi sta rinascendo come importanza è Rabiot. Allegri gli dà fiducia, nel portar palla e poi nelle palle inattive fa la differenza”