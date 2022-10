Juve, l’ex presidente: “Agnelli ha ragione a vergognarsi”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus.

Intervista ex presidente Juve

“Non è una settimana felice per i tifosi della Juventus. Difficile dire se sia stata la peggiore serata europea della nostra storia, non ci sono giustificazioni per quanto visto. Agnelli è apparso per la prima volta negli ultimi 5 mesi. Aveva sempre fatto parlare Arrivabene e Nedved, mentre ora c’ha messo la faccia. Ha perfettamente ragione a vergognarsi di questa Juve, ma sono tutte cose che andavano dette 4 mesi fa. La squadra, per me, ha iniziato a perdere fiducia nell’allenatore”