“Pari con l’Atalanta bel segnale”. Fagioli cosa dici?

Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli è intervenuto sul canale Twitch della società bianconera ed ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Intervista Fagioli

“C’è rammarico per non aver battuto l’Atalanta, peccato per i primi cinque minuti del secondo tempo. Ma alla fine abbiamo strappato un punto ed è un bel segnale per la squadra. Sono felice per il momento che stiamo vivendo, abbiamo fatto otto vittorie di fila e poi c’è stato lo stop di Napoli. Sono felice anche dal punto di vista personale, dobbiamo continuare così”