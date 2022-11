Hernanes: “La Juve è tornata, si preoccupino gli altri!”

Hernanes, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui parla del suo ex club.

Intervista Hernanes

La Juve?

«È tornata, ha vinto meritatamente. Ora credo che le altre debbano preoccuparsi».

Anche in ottica scudetto?

«Non lo so, lo scudetto è difficile, dipende tutto dal Napoli. Se dovesse continuare anche solo al 70% del potenziale espresso in questo avvio di stagione, credo non ce ne sia per nessuno. Però se devo pensare a un’anti-Napoli, vedo solo la Juve. Sei vittorie di fila senza subire gol sono tante, ora Allegri ha trovato la quadra e con i rientri di Chiesa, Pogba e Di Maria sarà ancora più forte».