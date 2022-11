Futuro Rabiot-Juventus, le ultime novità

Tra Adrien Rabiot e la Juventus tutto rimane aperto: il contratto del centrocampista va in scadenza a giugno, e da gennaio può accordarsi con altre squadre per la prossima annata. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, il futuro di Rabiot

Una volta presa la decisione di restare a Torino si è focalizzato sulla stagione in bianconero, senza pensare a scadenze o guardarsi indietro. Di mezzo c’è un Mondiale che fa da vetrina per qualsiasi giocatore, se mantiene gli attuali standard anche in Qatar, è normale che si faranno avanti in molti. Il club non andrebbe al rialzo, ma se la Juventus dovesse finire alla grande la stagione, magari con la conferma di Allegri, allora potrebbero sorgere le condizioni migliori per un dialogo costruttivo.