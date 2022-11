Intervista Rabiot: “Futuro alla Juve? Non ho fretta”

Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Rabiot

Come è cambiata la Serie A dal suo arrivo?

«Prima forse la Juve vinceva con una certa facilità. Ormai il campionato è molto più difficile, con un’identità forte, sempre più seguito nel mondo. Appassionante per i tifosi, stimolante per noi in campo: più la lotta è dura e più bella sarà la vittoria alla fine».

La Serie A allora è migliore della Premier League dove sembrava potesse trasferirsi la scorsa estate? Lei ha il contratto in scadenza, ha deciso cosa fare?

«È vero, ci sono stati contatti in Premier, ma alla fine è stata forse una fortuna che sia rimasto, forse la miglior decisione. La Premier rimane il campionato più seguito, ma al futuro non ci penso, resto concentrato sul Mondiale. Io e il club non abbiamo fretta, c’è serenità e avremo tempo per soppesare ogni possibilità».