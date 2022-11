Intervista Rabiot: “Io capitano della Juventus? Dico…”

Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Rabiot

Con Cuadrado lei è il giocatore più utilizzato da quando è arrivato e ormai tra i leader della Juventus: potrebbe interessarla la fascia di capitano?

«Mi sento già importante, perché Allegri conta davvero su di me. Per la fascia c’è già una gerarchia con Bonucci, Cuadrado e Danilo. Anche se potrebbe avere una logica pensarci, non è una priorità. La cosa più importante è portare in alto la Juve».