Locatelli ammette: “Non ero al 100%, ecco cosa avevo”

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Lazio.

Intervista Locatelli

Sei vittorie di fila, senza subire gol. Non ci state facendo un pensiero a limare il gap con il Napoli?

“Io l’ho detto, noi dobbiamo fare i fatti ed è quello che stiamo facendo ora. Da inizio stagione abbiamo parlato fin troppo ed ora abbiamo trovato una mentalità giusta, dobbiamo continuare così- E’ chiaro che noi dobbiamo guardare quelle avanti a noi, fare le nostre partite e continuare con questo atteggiamento”.

Allegri ha detto che non eri al 100%, ma a vederti in campo non sembrava. Come stai?

“Ho avuto un problema all’adduttore ma ho stretto i denti. E’ chiaro che oggi era l’ultima partita, quindi bisognava giocarla così e sono molto felice di come abbiamo giocato”.