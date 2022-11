“Allegri pensa di giocare bene, ma non è bravo” parla ex Juve

Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla di Max Allegri.

Intervista Mandzukic su Allegri

Lei ha sempre avuto un ottimo rapporto con Allegri, ma ultimamente anche lui è molto criticato dai tifosi…

«Non mi sorprende che i tifosi critichino l’allenatore, chiunque sia, quando i risultati non sono buoni. È la natura del calcio: non importa cosa hai fatto uno, due o cinque anni fa. O anche cinque settimane fa. L’unica cosa che conta è come stai andando adesso. Ma non credo che questi risultati dipendano da Allegri, che ha dimostrato di essere un grande allenatore. Ci vuole tempo. Anche se i nuovi giocatori avessero tutto il talento del mondo, di certo non si diventa Chiellini in due partite».

Sente ancora Allegri?

«Sì, ma non parliamo della stagione. È un ottimo tecnico e credo che possa ribaltare la situazione. Mi sono divertito in ogni allenamento con lui. E che sfide a basket: lui pensa di giocare bene, ma io gli ho dimostrato che non è così bravo come crede…».