“Non so se giocherà più con la Juve”, clamoroso Marocchi

Ospite negli studi di Sky Sport, l’ex bianconero Giancarlo Marocchi ha commentato così la vittoria della Juventus nel derby.

Marocchi intervista

“Barrenechea? Merita un 6, non mi ha rubato l’occhio, Allegri lo ha messo per certe caratteristiche, con un po’ di timidezza ma nel derby ci sta quando all’improvviso prendi il posto di un campione del mondo. In bocca a lupo a questo ragazzo perché questa gara sarà la prima di una lunga serie, ma non so se con la Juve. Fagioli e Miretti mi sembrano più centrati”