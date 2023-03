Intervista Bremer: “Quarto posto? Ecco come arrivarci”

Il difensore della Juventus Gleison Bremer ha commentato il successo sul Torino ai microfoni di Dazn. Di seguito le dichiarazioni tratte da tuttojuve.

Intervista Bremer

Dalle tribune ti hanno gridato “sei un leone”. Tu hai un po’ di responsabilità sui gol, è per questo che hai esultato così tanto suil 3-2?

“No, soprattutto sul secondo gol potevo fare meglio, Sanabria ha fatto un bel gol. Però quello che conta è che abbiamo vinto, abbiamo vinto 4-2, è questo che conta”.

Potete farcela ad arrivaere al quarto posto?

“Sì, stiamo dimostrando sul campo che possiamo arrivare lì. In teoria abbiamo 50 punti, però per come è adesso la classifica, sono 35. Ma dobbiamo pensare partita per partita, e vincere ogni partita”.