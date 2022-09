Intervista Marquinhos: “Contro la Juve dovevamo fare una cosa”

Dopo la vittoria conquistata contro la Juventus in Champions League, il capitano del Paris-Saint Germain Marquinhos, al sito ufficiale del club francese, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Intervista Marquinhos

“Questa è la Champions, ci sono partite di altissimo livello. Devi sfruttare i momenti in cui domini la gara, ma nei periodi più difficili devi essere forte. Abbiamo giocato in casa di fronte un ottimo pubblico che ci ha dato forza. Abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita ma non ci siamo riusciti, questo è ciò che dobbiamo migliorare nelle prossime partite, perché in Champions bisogna chiudere la partita prima che l’avversario riesca a riaprirla segnando e tornando in partita. Nel finale abbiamo rischiato ma siamo stati in grado di gestire le loro occasioni e la cosa più importante è la vittoria. Manteniamo questa forza anche nei momenti difficili, per sapere come soffrire ma non subire un secondo gol era la cosa più importante”