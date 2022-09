Edouard Cissé, ex calciatore del Paris Saint-Germain, ha parlato a L’Equipe della sfida vinta dalla squadra francese contro la Juventus.

Intervista Cissé

“Nel primo tempo ho avuto l’impressione di assistere a una partita di Ligue 1 con una Juve che ha messo molta poca pressione e un PSG che ha giocato in poltrona. Nella ripresa la Juve ha giocato un po’ più in alto con McKennie, fisicamente il PSG è crollato. In generale, l’ho trovato insipido”