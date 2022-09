L’attacco di Pruzzo: “Cuadrado e Bonucci non ne hanno più”

Ai microfoni di ‘Radio Radio’ l’ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha commentato la sconfitta della Juventus in Champions League.

Intervista Pruzzo

“Ieri Allegri ha provato a trovare una quadra con una formazione diversa. Si è visto qualcosa di meglio rispetto alla gara con la Fiorentina, ma i risultati non sono stati ottimali. Cuadrado non ne ha più per fare tutta la fascia, può dare qualcosa in avanti e magari arrivare al tiro, ma a rinculare fa fatica. E se Bonucci sta così, io non so se sia il caso di farlo giocare o passare alla difesa a quattro, riproporlo mi sembra piuttosto difficile. Il voto ad Allegri per me è una media tra il 5 del primo tempo e il 6 del secondo”