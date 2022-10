Intervistato da “L’Equipe”, Arkadiusz Milik, attaccante classe 1994 della Juventus e della nazionale polacca, parla del suo trasferimento dal Marsiglia al club bianconero.

Intervista Milik

“La Juve? I contatti per il mio trasferimento sono iniziati prima della sfida contro il Nantes, nella quale sono rimasto in panchina. La Juventus mi inseguiva sin da quando ero a Napoli, ma allora non fu possibile trovare l’incastro. Siamo felici di esserci ritrovati oggi”